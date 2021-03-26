Rusya’da helikopter kazası: 1 ölü

Rusya’nın Kaliningrad bölgesinde, Acil Durumlar Bakanlığı’na ait Ka-32 tipi helikopterin sert iniş yapması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin daha yaraladığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ka-32 helikopterinin sert iniş yapması sonucu ön belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi daha yaralandı” ifadesine

Helikopterin içinde sadece 3 kişinin bulunduğu ifade edilirken olayla ilgili ayrıntıların araştırıldığı aktarıldı.