Sobyanin: Moskova'da yaklaşık 1 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte şimdiye dek yaklaşık 1 milyon kişinin Kovid-19 aşısı olduğunu söyledi.

Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Sobyanin, "Yaklaşık 1 milyon kişiyi aşıladık. Bunun son derece güvenli olduğunu ve aşının çok iyi bir etki sağladığını görüyoruz" dedi.

Aşı yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının yaşlılardan oluştuğunun kaydeden Sobyanin, yaşlılarda aşılama sonrası yan etkiye rastlanmadığının altını çizdi.

Moskova sakinlerine aşı olma çağrısı yapan Sobyanin, "Sağlığınızı riske atmamalısınız. Aşılamayı ertelediğimiz her gün kendimizi büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyoruz" diye ekledi.