Peskov: Batı, Rusya'ya ülkemizde yasa dışı kabul edilen değerleri dayatmamalı

Günlük basın toplantısında gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in Batı ideallerinin genişlediğine ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrey İlnitskiy'in Batı'nın Rusya'ya metal savaş başlattığına dair açıklamalarını yorumlamasını istedi.

Peskov, "Rusya'yı dizginleme politikası, sürekli uygulanıyor ve çıplak gözle görülebiliyor. Neredeyse şiddet yoluyla demokrasi götürmeye dayanan bu tür girişimlerin SSCB'nin dağıldığı andan bu yana olduğunu biliyorsunuz. Bunlar zaman gelişiyor, en yeni teknolojik araçların kullanıldığı girişimler halini alıyor. Yumuşak güç, önüne 'önemli ve zor hedefler' koyuyor" dedi.

Rusya'nın kendi içişlerine müdahale edilmesine her zaman karşı çıktığını ve diğer ülkelerin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve müdahale olduğu zaman buna tepki gösterdiğini belirten Peskov, "Kültürel alışverişleri önemsiyoruz, halklar düzeyinde yapılan alışverişleri önemsiyoruz. Ancak bizde bulunmayan ya da bizde yasa dışı kabul edilen değerlerin dayatılmasını içeren alışverişleri desteklemiyoruz. Bu tür süreçler de yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Andrey İlnitskiy, Batı'nın ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı yeni bir savaş türü olan mental savaş başlattığını ve bunun sonuçlarının hemen görülmeyeceğini söyledmişti.

Mental savaşın amacının düşman ülkedeki toplumun bilincini yok etmek, mental, medeni temelini değiştirmek olduğunu kaydeden İlnitskiy, 'bilinçteki evrimin seyrini tersine çevirmenin' imkansız olduğunu, mental savaşın sonuçlarının hemen ortaya çıkmadığını, en az bir nesil sonra görüldüğünü ve artık o zaman bunu düzeltmek için bir şey yapmanın kesinlikle imkansız olduğunu vurgulamıştı.