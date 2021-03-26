Rospotrebnadzor: EpiVakKorona aşısı, üçlü bağışıklık savunması geliştiriyor

Rospotrebnadzor’un internet sitesinde EpiVakKorona’nın çalışma prensibiyle ilgili veriler yayınlandı.

Açıklamaya göre, aşı üçlü bağışıklık savunması geliştiriyor. Antikorlarhücre reseptörü ile etkileşimine engel oluyor, böylelikle ilk savunma oluşuyor. İkinci savunma kısmında viral zarfın hücre zarı ile birleşmesini engelleyen antikorlar meydana geliyor, böylelikle virüsün hücreye girmesine karşı bir direnç oluşuyor. Patojen yine de hücreye girerse üçüncü savunma mekanizması devreye giriyor.makrofaj, nötrofil ve doğal öldürücü hücreler gibi kısımları harekete geçiyor.

EpiVakKorona aşısı antikorların yanı sıra T-hücre bağışıklık yanıtını da teşvik ediyor.

Daha önce ‘İnfeksiya i İmmunitet’ dergisi EpiVakKorona aşısının 18-60 yaş arası gönüllüler üzerindeki birinci ve ikinci faz klinik araştırmalarının sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre, ikinci dozun vurulmasından 21 gün sonra tüm gönüllülerde antikor gelişti.