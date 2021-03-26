Kremlin’den Macron’a yanıt: Aşı konusunu kullanmak gibi bir çabamız asla olmadı, olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya ve Çin’in aşıyı etki aracı olarak kullandığı değerlendirmesine katılmadıklarını söyledi. Peskov, Rusya’nın aşı konusunu siyasallaştırmak veya kullanmak gibi hiçbir çabasının olmadığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Macron’un, yeni bir tür dünya savaşıyla karşı karşıya oldukları ve Rusya ile Çin’in aşı konusu üzerinden etki yaratmaya çalıştığı açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Peskov, “Rusya ve Çin’in bir tür savaş yürüttüğüne, koronavirüs pandemisi ve aşı meselesini etki aracı olarak kullandığına kesinlikle katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Macron ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasındaki güvenilir diyaloğu, Macron’un en karmaşık sorunları bu diyalog çerçevesinde çözmeye hazır olmasını, bunu istemesini çok olumlu değerlendiriyoruz” diyen Peskov, iki liderin birbirleriyle çok etkili biçimde görüştüğünü ifade etti.

Peskov, “Birbirleriyle kesinlikle hemfikir olmadıkları bir dizi konu var, ancak bu iletişim kurmaya devam etmeleri için bir engel teşkil etmiyor” dedi.

Peskov, Rusya’nın uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

“Rusya şu an kendi halkının aşılanması sürecini tamamlamak için aşı üretim hızını artırıyor ve aynı zamanda öngörülebilir bir gelecekte Rus aşısına yönelik sürekli artmakta olan talebi karşılamak için elinden geleni yapıyor. Rusya’nın aşı konusunu siyasallaştırmak veya aşıları kullanmak gibi hiçbir çabası olmadı, şu anda da yok ve asla olmayacak.”

Macron, ‘yeni bir tür dünya savaşı’ ile karşı karşıya olduklarını, Rusya ve Çin’in aşı konusu üzerinden etki yaratmayı istediğini iddia etmiş ve bağımsız kalmaları gerektiğini belirtmişti.