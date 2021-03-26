Financial Times: Beyaz Saray, Rusya'ya yaptırımlar konusunda ikiye bölündü

Financial Times'ın haberine göre, ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, yaptırımlar konusunda kararlı bir tutum sergilerken, Hazine ve Dışişleri bakanlıklarındaki bürokratlar yaptırım uygulanmasını prensip olarak desteklese de bu adımın ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi yaratabileceğinden endişe ediyor.

Yaptırımlar konusunda endişeleri olan grup, partnerlerin tutumunun göz önünde bulundurulmasını savunuyor ancak Nuland, ABD'nin adımının Avrupa Birliği'nin görüşüne bağlı kalmasına şüpheyle bakıyor.

Rus iş insanı Oleg Deripaska ve Rusal şirketine 2018'de yılında uygulanan yaptırımları anımsatan 'şüpheci taraf', söz konusu kısıtlamaların alüminyum piyasasında fiyatları artırdığını ve Rus şirketin hisselerindeki 'devasa hareketlerin' ardından yaptırımların iptal edildiğini vurguladı.