Gazprom: Kuzey Akım-2 projesi, ABD'nin baskılarına rağmen yıl sonuna kadar tamamlanacak

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD'nin baskılarına rağmen bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Zubkov, "Kuzey Akım-2'de çalışmalar yüzde 90-92 oranında tamamlandı. Aktif şekilde ilerliyoruz, çok az bir iş kaldı. Proje bu yıl kesinlikle tamamlanacak" dedi.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşasına katılan şirketlerden faaliyetlerini durdurmalarını talep eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Diğer ABD hükümetlerinin de daha önce belirttiği gibi, bu boru hattı, amacı Avrupa'yı bölmek ve Avrupa'nın enerji güvenliğini zayıflatmak olan Rusya'nın jeopolitik bir projesidir" iddiasında bulunmuştu.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hattının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım-2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyor.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.