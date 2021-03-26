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    Rusya’nın Güney Federal Üniversitesi’nde Türkiye Çalışmaları Merkezi açıldı

    Rusya’nın Güney Federal Üniversitesi’nde Türkiye Çalışmaları Merkezi açıldı

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    Rusya
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    Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde yer alan Güney Federal Üniveristesi’nde (YuFU), kültürlerarası ve araştırma diyaloğu fırsatını sağlama amacıyla Türkiye Çalışmaları Merkezi açıldı.

    Türkiye Çalışmaları Merkezi, YuFU Disiplinler Arası Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyet gösterecek. Açılış, 'Rusya’daki Türkiye araştırmaları: Dün, bugün, yarın' başlıklı uluslararası bilim konferansı kapsamında yapıldı.

    Üniversiteden yapılan açıklamada, “Türkiye Çalışmaları Merkezi, tematik kütüphaneden ve sergi alanından oluşuyor ve kültürlerarası ve araştırma diyaloğu fırsatını sunuyor. Merkezi açma kararıyla, Türkiye ve Doğu’nun araştırılması için ortam yaratma amaçlanıyor” ifadeleri yer aldı.

    Merkezin açılışında konuşan YuFU Rektörü İnna Şevçenko, “Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü Disiplinler Arası Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi’nin, hem üniversitemizden hem de ülkenin dört bir yanından ve Büyük Avrasya’dan çok sayıda bilim insanı ile işbirliği içinde hazırladığı bir projeyi başlatıyoruz. Büyük Avrasya, jeoekonomik, jeopolitik ve tarihi süreçler ile kültürel gelenekler çalışmalarında dikkatimizin odağı olan bir bölge. Bu bölgenin kilit aktörlerinin Rusya ve Türkiye olduğu düşünüldüğünde, tarihsel olarak gelişen ilişkilerimiz bizim için çok önemli” dedi.

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    Etiketler:
    Türkiye Çalışmaları Merkezi, Üniversite, Güney Federal Bölgesi, Türkiye, Rusya
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