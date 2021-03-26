Rusya: ABD ve NATO’nun Kafkasya’daki faaliyetleri bölgede istikrara katkı sağlamıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO’nun Kafkasya bölgesindeki askeri ve siyasi etkinliğinin, Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya arasında güç kullanılmaması ile ilgili anlaşmanın yapılmasını gerekli kılan faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın,konulu görüşmelerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya, Abhazya ve Güney Osetya, Cenevre Görüşmelerinin başlıca görevi olan Güney Kafkasya’da sağlam ve güvenilir güvenliğin sağlanması görevini yerine getirme çabalarına yoğunlaşma çağrısında bulundu. Rusya ve müttefikleri, bir yanda Tiflis, diğer yanda da Suhum ve Tshinvali arasında güç kullanmama konusunda yasal olarak bağlayıcı olan bir anlaşma yapılmadan bu stratejik hedefe ulaşmanın imkansız olduğu varsayımından hareket ediyorlar” ifadesine yer verildi.

Bu tedbirin, genel olarak Kafkasya bölgesinde istikrarlı ve güvenli bir ortamın oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, böyle bir anlaşmayı imzalama aciliyetinin, ABD ve NATO’nun Kafkasya’daki giderek artan askeri ve siyasi etkinliğinden kaynaklandığı vurgulandı.

Cenevre’de, 25-26 Mart tarihlerinde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın eş başkanlığında Gürcistan, Abhazya, Güney Osetya, Rusya ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Kafkasya’da güvenlik ve istikrar için Uluslararası Görüşmelerin 52. ayağı düzenlendi.