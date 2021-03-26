Rus vekil Slutskiy: Sputnik V aşısının ilerleyişi, AB kararlarıyla engellenemez

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dış İşleri Komitesi'nin başkanı Leonid Slutskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'ye ilişkin tutumunun, Rus aşılarının başka ülkelere tedarikini durduramayacağını ve birçok hayatı kurtarabilecek olan ilacın ilerleyişinin AB kararlarıyla engellenemeyeceğini belirtti.

Macron, 'yeni bir tür dünya savaşı' ile karşı karşıya olduklarını, Rusya ve Çin'in aşı konusu üzerinden etki yaratmaya çalıştığını iddia etmiş ve Avrupa ülkelerinin mevcut durumda bu tür ilaçların üretiminde bağımsız kalmaları gerektiğini ifade etmişti.

Telegram kanalından konuya ilişkin açıklama yapan Slutskiy, "Böyle bir tutumun Rus aşılarının çeşitli ülkelere tedarikini durdurması pek olası değil. Ancak bu tutum, ahlaki değerler üzerine spekülasyon yapmayı ve başkalarına hayat dersi vermeyi çok seven Avrupa Birliği'nin aslında kendi vatandaşlarının sağlığını ve yaşamını önemsemediğini çok iyi kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik V'yi satın almak isteyen çok sayıda ülke olduğunu ve sorunun yeni alıcılar bulmaktan ziyade mevcut talebe yanıt vermek olduğunu belirten Slutskiy, "Avrupa Birliği'nin farklı ülkeleri Brüksel'in onayı olmadan Rus aşısını satın almaya hazır olduklarını defalarca ifade ettiler" dedi.

Slutskiy, Londra merkezli araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmanın Sputnik V'nin dünyanın en tanınmış aşı markası olduğunu gösterdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Pek çok insanın hayatını kurtarabilecek etkili Rus ilacının ilerleyişi hiçbir AB kararıyla engellenemez. Vatandaşlarını gerçekten önemseyen ve Rus düşmanlığının körleştirmediği aklı başında politikacılar, Brüksel'in ‘konsolide’ pozisyonuna rağmen, Rus aşısını hem üretmek hem de satın almak için çabalıyorlar."

Slutskiy, Macron'un Sputnik V konusundaki yeni açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in 'Rusya ile nasıl daha iyi mücadele edileceği' ve 'demokrasinin nasıl daha iyi savunulacağı' konularınının ele alındığı AB Liderler Zirvesi'ne katılmasının ardından gelmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.