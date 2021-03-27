Puşkov'dan NATO'ya: Uluslararası hukukta 'askeri olmayan saldırganlığa' güçle karşılık verme anlayışı yok

NATO'nun 'askeri olmayan saldırganlık' eylemlerine karşı güç kullanma planlarını değerlendiren Rus senatör Aleksey Puşkov, uluslararası hukukta böyle bir anlayış bulunmadığını belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamalara Telegram hesabından tepki gösteren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, özellikle İttifak'ın 'askeri olmayan saldırganlık' eylemlerine karşı güç kullanma planlarını eleştirdi.

Puşkov, "Uluslararası hukukta böyle bir anlayış yok. Bu nedenle NATO, askeri ve askeri olmayan siyaset yapma araçları arasındaki farkları ortadan kaldırarak son derece tehlikeli bir yola giriyor" dedi.

Puşkov, NATO'ya bu tür eylemler nedeniyle çatışmanın derhal tırmanması tehdidi ile diğer tarafın buna nasıl tepki vereceği üzerine düşünme çağrısı da yaptı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonunda yapılan ortak açıklamada "İttifak, ortak savunmamızın temelini oluşturuyor. Washington Anlaşması'na olan ciddi bağlılığımızı ve 5. Madde'de belirtildiği üzere bir müttefiki hedef alan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını teyit ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5. Madde'ye atıfta bulunarak İttifak'ın askeri olmayan saldırganlığa bir güçle karşılık vermeye hazır olduğunun söylemişti.