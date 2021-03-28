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    Putin, Kovid-19 aşısı olduktan sonra kendisini nasıl hissettiğini anlattı

    © Sputnik / Михаил Климентьев
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202103281044136443-putin-kovid-19-asisi-olduktan-sonra-kendisini-nasil-hissettigini-anlatti/

    23 Mart'ta Kovid-19 aşısı vurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vücudunda herhangi bir yan etki oluşmadığını, sadece sol kolunu kaldırdığında bir sızı hissettiğini belirtti.

    Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, "İlk 5 saat hiçbir şey yoktu, sonra aşının vurulduğu sol kolumu kaldırınca, ağrı değil de, bir sızı hissettim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, aşı yerine bastırınca çok az hissediliyor. Tüm yan etkisi bu" dedi.

    Her ihtimale karşı yatmaya gittiğimde komidinin üzerine termometre koyduğunu anlatan Rusya lideri, aşılamadan sonraki sabah uyandığında, biraz ağrı hissettiğini, ateşini ölçtüğünü ve normal çıktığını kaydetti.  

    'Kontrast duş alma keyfinden kendimi mahrum bırakmadım'

    Aşılamadan sonraki 3 gün boyunca spor yapmadığını, hokey oynamadığını, yüzmediğini söyleyen Putin, "Ancak aşılamadan sonraki gün ateşim normal çıkınca kendimi kontrat duş alma keyfinden mahrum bırakmadım. Neredeyse her gün kontrast duş alıyorum ve herkesin almasını tavsiye ediyorum. Bence çok basit ancak çok etkili bir yöntem, bağışıklığımızı destekliyor" ifadelerini kullandı.

    'Rus aşıları tek bir ciddi yan etkiye bile yol açmadı'

    © Sputnik / Евгений Одиноков
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    Putin, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşılarının ciddi yan etkilere yol açtığı tek bir vaka dahi duymadığını belirtti.

    Putin, "Rus Kovid-19 aşılarının hiçbir yan etkisi yok. Oldukça ağır kronik hastalıkları bulunan kişiler de Rus aşıları vurduruyor ve kendilerini normal hissediyor. Tescil edilen üç aşıdan tek bir ciddi yan etki oluşturduğunu bile duymadım" diye konuştu.

    'Rus aşıları dünyanın en iyileri'

    Rus aşılarının üç temel gösterge bakımından dünyanın en iyileri olduğunun altını çizen Putin şöyle devam etti:

    "Rus aşılarının üç temel gösterge bakımından en iyi aşılar olduğunu kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim. Prensip olarak herhangi birini yaptırabilirsiniz. Bugün itibarıyla en iyi aşıların Rus aşıları olduğunu düşünüyorum".

    'Vurulduğum aşıyı sadece doktorum biliyor'

    © REUTERS / Agustin Marcarian
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    Rusya lideri, hangi aşıyı vurulduğunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

    "Bizim üç aşımızından birini. Arkadaşlarımdan bunun hakkında konuşmamalarını istedim. Onlara hangisi olduğunu söylemedim, onlar da bilmiyor. Sadece aşıyı yapan doktorum biliyor. Üç aşı da özellikleri bakımından aynı. Birisi daha uzun süre koruma sağlıyor, birinin koruma seviyesi biraz daha düşük ama neredeyse aynı, ama bu daha yumuşak".

    'Diğer liderleri taklit etmem mi gerekiyor?'

    Rusya liderine, neden bazı liderlerin yaptığı gibi basının önünde aşı olmadığı da soruldu. Putin, "Bizler gerçekten başkalarını taklit mi etmeliyiz, birilerinin bir yerlerde yaptığı şeyleri yapmak zorunda mıyız?" diye yanıtladı.

    Rusya lideri, 23 Mart'ta Kovid-19'a karşı ilk doz aşıyı yaptırmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı'nın ikinci dozu da olacağını belirterek, aşıdan sonra hiçbir yan etkiyle karşılaşmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    açıklama, Koronavirüs, Kovid-19, Aşı, Vladimir Putin
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