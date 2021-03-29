Kiev’in Rusları yarımadadan sınır dışı etme tehdidine Kırım’dan yanıt

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çegrinets, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov’un, Kırım’ın geri alınmasının ardından Rusların oradan sınırdışı edileceği şeklindeki açıklamalarını ‘çocuk histerisi’ olarak niteledi.

Çegrinets, “Kiev’den bir Rus düşmanı daha şımarık histerik bir çocuk gibi tepiniyor ve yumruk sallıyor. Ukrayna'da herkes yarımadanın Ukrayna’nın kontrolüne asla geri dönmeyeceğini uzun zamandır anladığı için bu yöndeki tüm açıklamaları dikte eden öfke ve histeridir. Çok uluslu Kırım insanları dost ve düşman olarak bölmüyor, hepimiz Rus’uz, büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız” diye konuştu.

Şu anki Kiev yönetiminin elverişsizliğini ortaya koyduğunu söyleyen Çerginets, “(Kiev’in) temsilcileri, reytinglerinin geri kalanını bu tür abuk sabuk ifadelerle korumaya çalışıyor. Ancak bence bu tür açıklamalar, Ukrayna toplumundaki bölünmeyi daha da kötüleştirmekten öte gitmiyor ve Ukrayna'nın kaçınılmaz parçalanmasını daha da yakınlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov yerel bir televizyona demecinde Kırım'ın geri alınmasının ardından, Kiev'in Rusya anakarasından gelerek yarımadaya yerleşen Rusları sınır dışı edeceğini ifade etmişti.