Gintsburg: Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus bilim insanlarının aşıyı tüm dünyaya sağlamak için üretim hacmini artırabileceğini, aşının güvenliği ve kalitesinin hiçbir şüphe uyandırmadığını ifade etti.

İzvestiya’ya konuşan Gintsburg, “Aşıyı geliştirdiğimizde başta şahsen devlet ne kadar para verirse versin, tüm ülkeye yetecek kadar aşı üretim hacmi yaratamayacağımı düşünüyordum. Fakat şimdi daha büyük planlar söz konusu. Bize ‘Tüm dünyaya aşı sağlayabilir misiniz?’ diye soruyorlar. Biz de ‘Sağlayabiliriz’ yanıtını veriyoruz. Şu an aşıyı 50 ülkeye daha göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Tüm dünya şirketleri sadece aşı üretecek olsa bile bir yılda ancak ihtiyacın yüzde 15’i sağlanabilir’

Gintsburg, şu an tüm dünyadaki ilaç şirketleri yalnızca koronavirüs aşısı üretmeye zorlansa bile, tüm tesislerde yıl içinde 7.5 milyar kişi için gereken aşının en fazla 15’i kadar üretim yapılabileceğini ifade etti.

Gintsburg ayrıca, “Bu klinik bir gerçek. Bu nedenle ülkenin tüm kapasitesinin kullanılması gerektiği hemen anlaşıldı, biz de bunda hiç gecikmedik. Hemen el ele verdik ve birlikte çalışmaya başladık” dedi.

Gintsburg’a göre tüm bunlar aşıların klinik uygulamalarına ilişkin verilerin toplanmasına yönelik eşsiz sistem sayesinde mümkün olabildi. Bu sistemi kuran ise Rusya Sağlık Bakanlığı’ydı.

Öte yandan Gintsburg, “Şimdilerde aşılananların kayıt çalışmaları aktif şekilde yürütülüyor, bir milyondan fazla kişi de internet üzerinden kişisel gözlem günlükleri tutuyor. Öngörülmeyen her bir istenmeyen etki hakkında bilgimiz var. Bu nedenle aşının kalite ve güvenliğini kanıtlayan kapsamlı veriler mevcut. Bu veriler şu an o kadar fazla ki bunlar hakkında şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmez” ifadelerini kullandı.