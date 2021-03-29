Rusya’nın Sputnik V aşısı Çin’de üretilecek: 60 milyon doz kullanıma girecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Çin’in Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. şirketi ile 60 milyon doz Sputnik V aşısı üretimini içeren bir anlaşma imzaladıkları açıklamasını yaptı.

Çin’de mayıs ayında başlayacağı belirtilen Sputnik V üretimi sayesinde 30 milyonu aşkın kişinin koronavirüse karşı aşı olabileceği kaydedildi.

RDIF anf Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co, one of the leading bio-technological companies in China, agree to produce over 60 million doses of the Sputnik V vaccine.

👇https://t.co/5GmclAqUlG — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 29, 2021

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek 57 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Türkiye ile de aşının kullanımı için görüşmeler sürüyor.