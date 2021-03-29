Rusya'da bir günde 9 bine yakın yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 711 yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 4 milyon 528 bin 543’e çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılması nedeniyle kurulan kriz merkezinin açıklamasında, ülkede son bir gün içinde kaydedilen 8 bin 711 yeni vaka ile beraber şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısının 4 milyon 528 bin 543’e yükseldiği belirtildi.

Kriz merkezi yetkilileri, son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 293 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Toplam can kaybı 98 bin 33’e yükselmiş durumda.

Rusya’da koronavirüse karşı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, program sayesinde yaz sonuna kadar ülkede sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Ülkede nüfusun yüzde 70’ine aşı uygulanmasının ardından koronavirüs nedeniyle alınmış kısıtlama kararlarının da aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor.