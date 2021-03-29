Rusya, tek dozluk Sputnik Light aşısına kullanım izni verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, sadece bir doz halinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına izin verdiği belirtildi.

İki yerine bir doz şeklinde uygulanan Sputnik Light aşısının kullanımına Rusya’da izin verildiği açıklandı.

Daha kısa süreli bağışıklık oluşturan Sputnik Light aşısının klinik araştırmaları geçen hafta tamamlanmıştı.

Söz konusu aşının, vaka sayılarının çok yüksek olduğu ülkelerde geçici bir çözüm olarak kullanılması bekleniyor.,

Sputnik Light, Sputnik V gibi antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor.