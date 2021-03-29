Putin’den küresel bir siber ortam antlaşması çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası toplumun internet kullanımını düzenleyen yeni bir resmi antlaşma imzalamak için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Putin’e göre bu, internet ortamında barışı sağlamak amacıyla olası düşmanca eylemleri önleyecektir.

Rusya Güvenlik Konseyi ile bir araya gelen Putin, küresel dijital ortamın sıklıkla bilgi alanında sert bir cepheleşme, haksız rekabet ve siber saldırı alanı haline geldiğini söyledi.

Putin, “Dijital ortam uluslararası teröristler tarafından ve organize suçlar için kullanılıyor. Kısacası, genel, küresel güvenliğin yanı sıra bağımsızlıkları ve ulusal çıkarları da dahil olmak üzere, ayrı olarak ülkeler için potansiyel tehditler barındırıyor” dedi.

Putin, “Her ülkenin sürdürülebilir gelişimi için, küresel bilgi alanında çatışmaları önlemek ve karşılıklı olarak fayda sağlayan bir partnerlik inşa etmek amacıyla uluslararası resmi antlaşmalar üzerinde karar kılmak gerekiyor. Bununla olası riskler önlenirken, bilimsel araştırmalar için uygun koşullar yaratılması ve en gelişmiş teknolojik çözümlerin hızlıca uygulanması hedeflenecektir” ifadelerini kullandı.