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    Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Yuriy Uşakov, Sergey Lavrov

    Kremlin: Putin, Merkel ve Macron arasında Donbass ve başka konular hakkında bir görüşme üzerinde çalışıyoruz

    © Sputnik / Sergey Guneyev
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında video konferans yoluyla Donbass ve başka konulara ilişkin bir görüşme ayarlamak için çalıştıklarını ifade etti.

    Gazetecilere konuşan Peskov, “Berlin ve Paris’le konu üzerindeki istişarelerimiz sürüyor. Konuşmaların neticesi kesinleşince bilgi vereceğiz” dedi.

    Peskov’a göre, video konferansın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir tarih ve saat belirlenmedi.

    Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin neden görüşmeye katılmayacağı soruna karşılık, bunun Normandiya Dörtlüsü formatında bir görüşme olmadığı yanıtını verdi. Peskov, “O formatta başka birçok görüşme konusu var” dedi.

    Liderlerin görüşmesinde ele alınacak konular arasında Donbass’taki durumun olacağını belirten Peskov, “Fakat görüşülecek tek konu bu değil” diye ekledi.

    'Donbass'taki gerilimin tırmanmasının nedeni Kiev'in provokatif eylemleri'

    Debaltsevo yakınlarında
    © Sputnik / Dan Levy
    Ukrayna'nın Donbass müzakerelerine ABD'nin de dahil edilmesi gerektiği açıklamasına Rusya'dan yanıt
    Peskov'a Kremlin'in Donbass'taki gerilimin tırmanmasına ve çatışmalar sonucu 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesine nasıl baktığı soruldu.

    Bu soruya Peskov, "Elbette gerilimin tırmanması ve provokatif eylemler, bu tür trajedilere yol açıyor. En önemlisi de, bu durumun hiç istenmeyen ve son derece tehlikeli senaryoya dönüşmeye gebe olması" yanıtını verdi.

    Rusya'nın Donbass'taki cephe hattında cereyan eden durumdan duyduğu endişeyi daha önce defaatle dile getirdiğini anımsatan Peskov, Ukrayna ordusunun provokatif eylemlerinden endişeli olduklarının altını çizdi.

    Bu eğilimin Ukrayna ordusunda son birkaç aydır gözlendiğini kaydeden Peskov, "Bu, Temas Grubu'nda devlet başkan yardımcıları düzeyinde de ele alındı ve endişelerimizi o zaman da ifade ettik" dedi.

    'Putin'in programında Zelenskiy'le bir konuşma yok' 

    Ukrayna ordusu
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu Donbass'ta ağır silahlar konuşlandırdı
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Donbass'taki durum nedeniyle Normandiya Dörtlüsü'ndeki Rusya, Fransa ve Almanya'nın liderleriyle konuşma planladığını açıklaması hakkında Peskov, "Şu anda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında Zelenskiy'le bir konuşma yer almıyor ancak gerektiğinde bu organize edilebilir" ifadelerini kullandı.

    27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

    Ek tedbirlerle karşılıklı saldırılar, keşif ve sabotaj faaliyetleri, hava araçları kullanımı, ateş edilmesi ve yerleşim birimlerinin yakınında ağır silahların konuşlandırılması yasaklanmıştı. Anlaşmanın ana hükümlerinden biri, ateşkesin ihlali için disiplin önlemlerinin uygulanması olup, saldırı durumunda ise ancak komuta kademesinden doğrudan emir geldiği zaman karşılık vermek mümkün.

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    Etiketler:
    Açıklama, Donbass, Dmitriy Peskov, Kremlin, Vladimir Putin, Rusya
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