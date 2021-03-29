Kremlin: Putin'in ABD'nin İklim Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına karar vermesi zaman alacak

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına karar vermesinin zaman alacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in İklim Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına karar vermesinin zaman alacağı belirtildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Başkanın iklim sorunlarına büyük önem verdiğini biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Rusya, Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı. Ülkemizin bu konuda son derece sorumlu ve tutarlı bir pozisyonu var. Bu zirveye gelince, katılım konusunda netlik kazanmadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacağına inanıyorum" dedi.

Peskov, resmi davetin taraflarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin soruya ise, "Davetiyenin resmi diplomatik kanallardan gelip gelmediğini henüz bilmiyorum. Kesinlikle soracağım" diye cevap verdi.

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.