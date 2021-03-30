Tataristan'da çok katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama: 2 kat çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 10 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında iki katın çöktüğü bildirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tataristan Cumhuriyeti'nde 10 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldiği ve iki katın çöktüğü açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, 1 kadının yaralı olarak enkaz altından kurtarıldığı ifade edildi.

Patlama, Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde meydana geldi. Şu ana kadar 1 ölü, 1 yaralı tespit edildi.

EMERCOM'un açıklamasında "Binanın, 6 dairenin bulunduğu 6 ve 7. katları çöktü" denildi. Ayrıca olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tataristan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar enkaz altından üç kişinin kurtarıldığını, biri ağır yaralı olan bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.