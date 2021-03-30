FSB: Rusya'ya girmek isteyen yabancılar için sahte PCR testi belgesi düzenleyen bir grup çökertildi

FSB'den yapılan açıklamada "FSB Novosibirsk Bölgesi Sınır İdaresi çalışanları, mevcut koronavirüs kısıtlamalarında Rusya girmek için ibraz etmek üzere yabancı vatandaşlar tarafından kullanılması amacıyla sahte tıbbi belgelerin düzenlenmesi ve satışında uzmanlaşmış bir grubun faaliyetlerine son verdi" dendi.

Gözaltına alınan kişilerde binden fazla PCR testi formu, 400 doldurulmuş test başvurusu, 3 milyon rubleden fazla nakit para ile sahte belgeyi almayı planlayan kişilerin listesinin ele geçirildiği ifade edildi.

FSB, zanlılar hakkında yasadışı göç organizasyonu nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti.