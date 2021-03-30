Kremlin'den Twitter açıklaması: Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın Rusya'ya karşı çifte standart uyguladığına dikkat çekerek, Rusya karşıtı propagandanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rus Argumenti i Fakty gazetesine konuşan Peskov, şunları söyledi:

"Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı. Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak."