Rusya'nın Sputnik V aşısına Mali de kullanım izni verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileri, Sputnik V koronavirüs aşısının Mali’de kullanım için onaylandığını açıkladı. Sputnik V, şimdiye dek 58 ülkede kullanım için onaylandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Mali’de acil kullanım izni verildiğini açıkladı. Böylece, Sputnik V aşısının kullanım için şimdiye dek onaylandığı ülkelerin sayısı 58’e yükseldi.

RDIF’in Türkiye ile de görüşmelerinin sürdüğü biliniyor.

The Republic of Mali becomes the 58th country to authorize #SputnikV

La République du Mali devient le 58ème pays à autoriser #SputnikV

👇https://t.co/cQzMGcRovb — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 30, 2021

Rusya'da günlük vaka sayıları bir süredir 9 binin altında seyrediyor

Bunun yanında, Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 277 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri, şimdiye dek görülen toplam vaka sayısının 4 milyon 536 bin 820’e çıktığını kaydetti. Ülkede son bir günde koronavirüsün neden olduğu komplikasyolar yüzünden 409 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 98 bin 442’ye yükseldiği belirtildi.

Rusya’da koronavirüse karşı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin program sayesinde yaz sonuna kadar ülkede sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Ülkede nüfusun yüzde 70’ine aşı uygulanmasının ardından koronavirüs nedeniyle alınmış kısıtlama kararlarının da aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor.