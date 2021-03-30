Rusya'nın Canberra Büyükelçiliği: Avustralya’nın yaptırımları dostane olmayan bir adım, bir sonucu olacak

Rusya’nın Canberra Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsü’nün inşa edilmesinden dolayı Avustralya’nın Rusya’ya getirdiği yaptırımlar dostane olmayan bir adım olarak nitelendirildi ve bunun bir sonucu olacağı belirtildi.

Büyükelçiliğin Basın Ataşesi İlya Roşenkov, Rus basınına Canberra’nın yaptırımlarıyla ilgili “Bunu dostane olmayan bir adım olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Roşenkov, bu adımın bir sonucu da beraberinde getireceğini ifade etti.

Kırım’dan Avustralya ve Kanada’ya yaptırım teşekkürü: ‘Reklam oldu’

Sputnik’e konuşan Kırım parlamentosunun turizmden sorumu komitesinin Başkanı Aleksey Çernyak, “Bu tatil beldelerimiz için harika bir reklam. Yaptırımlar bumerang etkisi gösteriyor. Sınırlar açıldığında yabancılar yine Kırım Köprüsü’ne ve yarımadanın başka altyapısal, tarihi ve doğal güzelliklerini kendi gözleriyle görmeye gelecekler” ifadelerini kullandı.

Avustralya hükümeti, Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünün inşası ve işletilmesiyle ilgili olarak bir Rusya vatandaşı ve 4 Rus şirketine yaptırım getirdiğini duyurmuştu.

Bunun öncesinde Kanada hükümeti de aynı gerekçeyle Moskova'yı hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı işgali ve ilhakına yanıt olarak bugün iki kişi ve dört şirkete karşı yeni yaptırımlar duyurdu" denilmişti.