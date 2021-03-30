Putin: Rusya şu anda turizm açısından diğer ülkelere göre daha güvenli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus turistlerin geleneksel olarak ziyaret ettiği yabancı ülkelere kıyasen Rusya’nın günümüzde seyahat ve eğlence için çok daha güvenli olduğunu belirtti.

Vladimir Putin, Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında, “Karantina kısıtlamalarını göz önüne alırsak şu anda ülkemizdeki durum, turistlerimizin ziyaret etmeyi sevdiği birçok ülkeden çok daha iyi. Üstelik ülkemizde gezip görülecek çok şey var” ifadesini kullandı.

Etnik turizmin gelişim sorununa da değinen Rus lider, “Elbette çok önemli birkaç faktör var. Hiç şüphesiz insanların sadece doğadan değil, etraflarında gördüklerinden de haz almaları için altyapı oluşturmak lazım” diye konuştu.

İç turistlerin kullandığı ulaşım araçlarının, yediği yemeğin ve bu türden diğer hususların önemli olduğunu kaydeden Putin, “Kesinlikle bu alanı geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.