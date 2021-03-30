Putin: Yurt dışındaki etnik çatışmaların ülkemize taşınmasına izin vermeyeceğiz

Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut savaşların çoğunun ekonomik ve politik nedenlerden çıktığını, fakat dünyada çatışma çıkarmak için genel olarak 'etnik ve dini hoşgörüsüzlüğün kışkırtıldığını' kaydetti.

Rusya lideri, "Rusya'da herhangi bir milletin temsilcilerine karşı saldırgan, saygısız bir etnik köken gösterisine müsamaha gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de. Yurt dışındaki bu tür çatışmaların da topraklarımıza taşınmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerden işçi göçmenlerin yıllardır Rusya'da yaşadığını anımsatan Putin, bu insanların 'ister istemez ülkelerinde yaşanan süreçlere çekildiğini' belirterek, "Geçen zamanlarda, komşu ülkelerdeki toprak anlaşmazlıkları ve etnik meselelerden doğan sorunları Rusya topraklarına taşıma girişimlerini gördük. Ülke yönetimi dikkatli, sakin ve saygılı davranarak bu sorunu çözmeyi başardı ve bu tür girişimler gelecekte de önlenecek" dedi.

Putin, "Rusya'da bulunan çeşitli etnik kuruluşların temsilcilerinin bunu bilmesini ve yaşadıkları ülkeye karşı sorumluluk duygusunu kaybetmemesini istiyorum" dedi.