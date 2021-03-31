Kosaçev: Rusya ve Çin'i Batı'ya karşı yakınlaşmakla suçlayan Borrell, eğitimsiz kesimi korkutmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya ve Çin'i Batı'ya karşı yakınlaşmakla suçlamasını değerlendiren Rus senatör Konstantin Kosaçev, Borrell'in bu açıklamalarla eğitimsiz kesimi korkutmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçen hafta Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüştüğünü hatırlatan Borrell, bakanların Batılı ülkelerden teknolojik bağımsızlıklarını pekiştirme niyetinde olduklarını açıkladıklarını, ayrıca Moskova ve Pekin’in işlerine karışmama çağrısında bulunduklarını kaydetmiş ve bu ülkelerin neye göre hareket ettiklerinin dikkatlice analiz edilmesini önermişti.

Facebook hesabından açıklama yapan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Borrell'in Rusya ile Çin'in yakınlaşmasının Batı'yı hedef aldığını öne sürerek eğitimsiz kesimi korkutmaya çalıştığını vurguladı.

"Gelin sözcüklerin yerini değiştirelim: 'AB ülkeleri yakınlaşıyor. AB Dışişleri Bakanları, Brüksel'de buluştu. Teknolojik bağımsızlıklarını pekiştirmek istediklerini söylediler ve Rusya ile Çin'i diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeye son vermeye çağırdılar'" diye devam eden Kosaçev, bu durumun AB içinde her gün yaşandığının altını çizdi.