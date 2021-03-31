Kuzey Akım-2’nin boru döşeme gemisi Danimarka karasularına yöneldi

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin operatörü Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamaya göre Akademik Çerskiy boru döşeme gemisi, Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesine doğru yola çıktı.

Açıklamada, bölgede boru döşeme hazırlık çalışmalarının başlayacağı kaydedildi.

Fortuna adlı diğer boru döşeme gemisinin, Kuzey Akım-2’nin Danimarka ulusal sularından geçen ikinci kolunun yapımını tamamlamak üzere olduğu biliniyor. Akademik Çerskiy ise birinci kolun yapımını devam ettirmesi gerekiyor.

Akademik Çerskiy ve Fortuna 5 Aralık'tan itibaren çalışmalara katılma izni almıştı. Kuzey Akım-2’nin son kısmının yapım çalışmaları daha önce İsviçreli Allseas şirketinin boru döşeme gemileri tarafından yerine getiriliyordu, ancak şirket, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalma riskinden dolayı gemileri geri çekmişti.

Fortuna aralıkta Kuzey Akım-2’nin Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımını tamamlamıştı. Proje operatörünün verilerine göre ocak sonu itibarıyla toplam 2 bin 460 kilometre uzunluğundaki iki koldan Danimarka sularında 120 kilometre, Almanya sularında ise 26 kilometre olmak üzere yaklaşık 148 kilometrelik kısım henüz döşenmedi.

Geçen cuma Rus enerji şirketi Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Kuzey Akım-2 projesinin ABD'nin baskılarına rağmen bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıklamıştı.