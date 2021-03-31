Rusya Dış İstihbaratı: Avrupa Birliği, Sputnik V'yi gözden düşürmeye çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamada, AB tarafından Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı aleyhinde adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa bürokrasisinin bazı temsilcilerinin son zamanlarda, Washington'un Rusya'ya ve ülkemizle bağlantılı her şeye dönük sert direktiflerini koşulsuz olarak takip etme arzusu artık gülünç biçimler alıyor. Rusya'nın bu 'sağlıksız' faaliyetini durdurmak ve Rus bilim insanlarının geliştirdiği aşıyı gözden düşürmek için acil önlemler almaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'nın geliştirdiği aşılara karşı kampanya yürüttüğünü açıklamıştı.

Sözcü, Brüksel'den Rus aşılarıyla ilgili garip ve uygunsuz ifadelerin giderek çoğaldığını kaydetmişti.