Rusya Federasyon Konseyi’nden, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aday olmasının önünü açan tasarıya onay

Rusya'da mevcut devlet başkanının görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha aday olmasına olanak veren tasarı, Federasyon Konseyi’nin onayından geçti.

Söz konusu belge, geçen yaz Rusya Anayasası’nda yapılan değişikliklerle seçim ve referandum mevzuatını uyumlu hale getiriyor.

Buna göre, en az 35 yaşında, Rusya’da en az 25 yıldır yaşayan, başka hiçbir ülkeden hiçbir zaman vatandaşlık veya oturum izni almamış kişilerin devlet başkanı olabilmesi öngörülüyor. Rusya’ya bağlanmış olan bir ülkenin vatandaşı olmuş kişiler, bunun dışında tutuluyor.

Belgede devlet başkanlığı görevini iki dönemle sınırlayan anayasa hükmüne de açıklıklık getiriliyor. Bu hüküm, değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihte görevde bulunan devlet başkanı için geçerlilik taşımıyor. Bu doğrultuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024’te görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha başkanlığa adaylığını koyabilecek.