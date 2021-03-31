ATOR: Rosaviatsiya, 13 kentten Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılmasına izin vermedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) aktardığına göre, nisan ayında uluslararası uçuşların yeniden başlayacağı 13 kentten Türkiye’ye seferlerin yapılmayacağı duyurdu. Rosaviatsiya, bu kentlerden Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’ye de uçuşların yeniden başlatılmasına izin vermedi.

ATOR’un, Federal Havacılık Kurumu Rosaviatsiya’nın havayolu şirketlerine gönderdiği telgrafını dayanak gösterdiği açıklamasına göre, Rusya’nın 13 kentinden Türkiye’ye uçuşlar yapılamayacak.

Hükümetin 1 Nisan’da yürürlüğe girecek kararı uyarınca Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Ancak açıklamada “Bu kentlerden İngiltere ve Türkiye’ye olan uçuşlar dışındaki uluslararası uçuşlar yeniden başlatılabilecek” ifadeleri kullanılıyor.

Buna göre, Türkiye’ye doğrudan uçuşlar şu an Rusya’nın 21 kentinden gerçekleştirilebilecek.

Rusya 27 Mart 2020’de koronavirüs pandemisi nedeniyle uluslararası uçuşları durdurmuştu. Ağustos ayından beri aşamalı olarak uçuşlar yeniden başlatılıyor.