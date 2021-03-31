Rusya, casuslukla suçlanan İtalyan albay ile yakalandığı söylenen Rus yetkilinin gözaltına alındığını doğruladı

Rusya’nın Roma Büyükelçiliği, İtalyan bir albay ile ‘gizli görüşmesi’ esnasında yakalandığı söylenen Rus askeri ataşenin gözaltına alındığını doğruladı. Büyükelçilik yetkilileri, askeri ataşenin hangi sebeplerle gözaltında tutulduğuna ilişkin bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Rusya’nın Roma’daki Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “30 Mart’ta Roma’da askeri ataşe ofisinin bir çalışanının gözaltına alındığını doğrulamaktayız. Olanların nedenlerini araştırıyoruz. Şu anda olanlar hakkında başkaca yorumda bulunmayı uygun bulmuyoruz” dendi.

Rusya Büyükelçiliği’nden yetkililer ayrıca, yaşananların Moskova-Roma ilişkilerine yansımayacağını umduklarını belirtti.

Söz konusu açıklama, İtalyan polisinin ülkenin donanmasında görevli olan bir albay ile bir Rus askeri yetkilinin salı akşamı gizli görüşmeleri esnasında yakalandıkları yönündeki açıklamasını izledi.

Operasyonun, İtalyan albayın gizli bir belgeyi para karşılığında Rus yetkiliye vermesini takiben gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan her iki yetkiliye de casusluk ve ülke güvenliğiyle ilintili suçlamalar yöneltileceği kaydediliyor.