Brezilyalı şirket, Sputnik V aşısının numune partisini üretti

Rusya’nın Brezilya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, BTHEK Biotechnologia şirketi, Sputnik V aşısının numunelerini üretti. Büyükelçi Aleksey Labetskiy dün şirketi ziyaret etti.

Üretilen aşıların şimdi Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Araştırma Merkezi’nin denetiminden geçmesi gerekiyor.

Büyükelçiliğe göre bu, aşının Brezilya’da üretimi için teknoloji transferi süreci adına atılmış önemli bir adım.

Good progress on Brazil! We hope 🇧🇷 soon joins 58 other countries that gave emergency authorization to Sputnik V. ✌️

👇https://t.co/Yp31nUMcse — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 30, 2021

​Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Brezilya’nın yakında aşıyı acil prosedür çerçevesinde tescilleyen 58 ülkenin arasına katılmasını umdukları belirtildi.