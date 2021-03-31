Rusya'nın hayvanlar için geliştirdiği koronavirüs aşısı siparişe açık

Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı'nın Danışmanı Yuliya Melano, koronavirüse karşı Rusya’da geliştirilen dünyanın tek hayvan aşısı Carnivac-Kov’un siparişe açık olduğunu ifade etti.

Rusya’nın dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek koronavirüs aşısı olan Carnivac-Kov’u tescillemesinin ardından Melano, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Aşı şu an erişilebilir durumda. Enstitümüzden (Federal Devlet Hayvan Sağlığı Merkezi- FGBU ‘VNİİZJ’) ticari olarak sipariş edilebilir” ifadelerini kullandı.

Melano, kurum uzmanlarının şu an ev hayvanlarının toplu olarak aşılanmalarının gerekmediğini düşündüğünü, ancak bununla ilgilenen ve hayvan yetiştiriciliği yapılan yerlere bunun tavsiye edilebileceğini belirtti.

Rusya’da 8 bin 275 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 8 bin 275 artarak 4 milyon 545 bin 95’e yükseldi.

Gün içinde başkent Moskova’da 1286, St. Petersburg’da 715, Moskova bölgesinde 584 yeni vaka görüldü.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 408 artarak 98 bin 850’ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 176 arttı ve 4 milyon 166 bin 172’ye ulaştı.

Rosselhoznadzor başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiğini açıklamıştı.