St.Petersburg'da oynanacak EURO 2020 maçlarında tribünlerin yarısının dolmasına izin verilecek

St.Petersburg'da Avrupa Futbol Şampiyonası ‘EURO 2020’ maçlarına ev sahipliği yapacak 61 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 50’sinin dolmasına izin verilecek.

Organizasyon Komitesi Genel Müdürü Aleksey Sorokin, St.Petersburg'da ‘EURO 2020’ maçlarınının oynanacağı St. Petersburg Stadyumu'na, kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına izin verileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Sorokin, “St. Petersburg'daki EURO 2020 Organizasyon Komitesi, temel senaryonun uygulanmasına, yani stat kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alımına ilişkin kararı onayladı. Şehir yönetimi tarafından imzalandıktan sonra, kararla ilgili olarak UEFA'ya bir mektup gönderilecek” dedi.

UEFA’ya bağlı turnuvalarda stat kapasitelerinin yüzde 30’undan fazlasının kullanılmasına izin verilmediğini belirten Sorokin, organizasyona açık izleme alanlarının kapasitesi hakkında 28 Nisan’a kadar bilgilendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında 12 şehirde yapılacak. St. Petersburg üç grup maçının yanı sıra bir çeyrek final maçına da ev sahipliği yapacak.