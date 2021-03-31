Peskov: Rusya, ABD Dışişleri'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalarını kabul etmiyor

Peskov, günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları raporunda Rusya'ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Peskov, "Elbette bunları kabul etmiyoruz. Bunu uygun şekilde ele alacağız. Bu belge, iki ilişkilerimizin bulunduğu dönemden bağımsız olarak her yıl düzenli çok benzer tezleri düzenli olarak ortaya koyuyor. Bu ifadelerin keskinliği bazen artıyor, bazen de azalıyor" dedi.

ABD Dışişleri'nin raporunda Rus hükümetinin vatandaşların özel hayatına kaba şekilde müdahale ettiği ve siyasi saikli baskı uyguladığı iddia edilmişti.