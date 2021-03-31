Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'li mevkidaşı Milley ile konuştu

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerasimov ile Milley arasındaki görüş ABD tarafının talebi üzerine gerçekleştirildi.

Bakanlık, Gerasimov ve Milley'in Rusya ile ABD'nin ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları istişare ettiklerini ifade etti.