Letonya, RT’nin Rusça internet sitesine erişimi engelliyor

Sputnik International'ın haberine göre, RT sitesinin engellenmesi, servis sağlayıcılarının bir televizyon kanalının yayınını kapatmanın yanı sıra, internet sitesini de engellemekle yükümlü olduğu ilk vaka.

Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi, geçen yılın haziran ayında, RT’nin 7 kanalına (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV) yasak getirildiğini duyurmuştu. Gerekçe olarak bu kanalların, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasına ve Donbass’taki ayrılıkçılara destek verdiği için Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Dmitriy Kiselev’a ait olduğu iddiası. RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan iken Kiselev, kanalın kurucusu olan Rossiya Segodyna Uluslararası Haber Ajansı’nın Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Simonyan ayrıca Rossiya Segodyna Uluslararası Haber Ajansı’nın Genel Yayın Yönetmenliği görevinde de bulunuyor.

Letonya, geçen Şubat ayında 16 Rus televizyon kanalının yayınını yasaklamıştı. “Letonya’nın enformasyon alanını koruma” amacıyla alındığı ifade edilen bu karar sadece Rusya değil, Birleşmiş Milletler ve bazı Letonya’daki bazı siyasi güçler tarafından eleştirilmişti.