Rus aktivist Navalnıy, açlık grevine başladı

Rus aktivist Aleksey Navalnıy, bir dolandırıcılık davası kapsamında aldığı ceza nedeniyle bulunduğu hapishanede gereken tıbbi yardımı almadığı gerekçesi ile açlık grevine başladı.

Rus aktivist Navalnıy Instagram üstünden yaptığı açıklamasında, “Yasanın uygulanıp kendi seçtiğim doktorun beni ziyaret etmesi talebi ile açlık grevine başladım” dedi.

Navalnıy’ın avukatı Olga Mihaylova önceden RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, müvekkilinin sırt ağrısı çektiğini ve bacaklarında uyuşukluk hissettiğini belirtmişti.

Rus aktivistin daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında hapis cezasına çevrilmişti.

Navalnıy şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması yüzünden, Rusya’daki bir iç hat uçuşunda sinir gazı ile zehirlendiği şüphesi ile tedavi olduğu Almanya’dan hemen dönüşünde havaalanında gözaltına alınmıştı.