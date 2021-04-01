Putin, Kremlin çalışanları ve parlamento üyeleri gelir beyannamelerini sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin çalışanları, Duma milletvekilleri ve Federasyon Konseyi üyeleri, 2020’de elde ettikleri gelirlere ilişkin beyannameleri sundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerden gelen soruya cevaben Putin ve üst düzey Kremlin yetkililerinin 2020 yılına ilişkin gelir beyannamelerini sunduklarını belirtti.

Rus lider, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelir beyannamelerini sunma süresini 1 Ağustos’a kadar uzatmıştı. Peskov, bu yıl ise herhangi bir erteleme olmadığını ve beyannamelerin sunulduğu tarihten sonra 2-3 hafta içinde yayınlanacağını belirtti.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, tüm milletvekillerinin gelirlerini beyan ettiklerini açıkladı: "Beyannameler en geç 14 iş günü içinde Duma’nın resmi internet sitesinde yayınlanacak."

Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Yuriy Vorobyov da tüm senatörlerin gelir beyannamelerini sundukları bilgisini verdi: "Bugün itibarıyla tüm senatörler gelir ve mülkleri ile ilgili bilgileri sundu. Tüm bu bilgiler belirlenen sürelerde internetteki resmi sitemizde yayınlanacak."

Geçen yıl yayınlanan beyannamelere göre Putin, 2019 yılın gelirini bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon ruble artırdığı açıklamıştı, Rus lider 2019'a ilişkin 9 milyon 726 bin ruble (yaklaşık 1 milyon 62 bin TL) gelir beyanında bulunmuştu.