Rusya’nın Washington Büyükelçisi: Biden yönetimi, yaptırım sarmalını uydurma bahanelerle döndürmeye devam ediyor

ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edilen Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler, savunma ve güvenlik komitelerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet ettiği Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler, savunma ve güvenlik komitelerinin üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Rus Amerikan ilişkilerinin derin bir krizde olduğunu söyledi.

Antonov, “Rus-Amerikan ilişkileri derin bir krizde. Rus tarafı birkaç yıldır ikili ilişkilerin seviyesini düzeltmek, eşit, karşılıklı saygıya dayalı, pragmatik bir diyalog kurmak için aktif ve tutarlı bir çaba gösteriyor. Hatta Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılayan ve ABD'nin ulusal çıkarlarıyla çelişmeyen bir tür pozitif eylem programı bile yaptık” dedi.

'Biden yönetimi, yaptırım sarmalını uydurma bahanelerle döndürmeye devam ediyor'

Joe Biden yönetiminin yaptırım sarmalını uydurma bahanelerle döndürmeye devam etme yolunu seçtiğine dikkat çeken Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Washington, ülkelerimiz arasındaki karmaşık ve daha önce kurulmuş bağlantıların tüm mimarisini yok etmeye çalışıyor. Rusya'ya yönelik sürekli tehditler duyuluyor ve ekonomik kısıtlamalar getiriliyor. Yalnızca 2020 yılında, salgına rağmen, Amerikalılar onlarca Rus karşıtı yaptırım uyguladı ve 2011'den beri Rusya'ya karşı uygulanan 93 kısıtlamanın kapsamı genişletildi.”

ABD Kongresi’ndeki 'Rusofobik' faaliyetlerin devam ettiğine vurgu yapan Antonov, son yıllarda Rusya'yı cezalandırmayı amaçlayan on yasa çıkarıldığını, 15 tasarının da beklemede olduğunu kaydetti.

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın büyük tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'un ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.