Rusya Büyükelçisi Yerhov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Çonkar’la görüştü

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Yerhov ile Çonkar’ın salı günü bir araya geldiklerini ve görüşmelerinde Moskova ile Ankara’nın insani konularda yaptığı işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.
🇷🇺🇹🇷 30 Mart’ta Büyükelçi Aleksei Erkhov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı, milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile biraraya geldi. Görüşme sırasında #Rusya ile #Türkiye arasında insani alanda yürütülen işbirliğiyle ilgili konular ele alındı. pic.twitter.com/B3j6HjTqDn— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 1, 2021
Çonkar da Twitter açıklamasında, Yerhov ve ekibi ile ikili ilişkiler ve Türk-Rus Toplumsal Forumu çalışmaları üstüne kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov ve ekibi ile ikili ilişkilerimiz ve Türk-Rus Toplumsal Forumu çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. @RusEmbTurkey @TBMMresmi pic.twitter.com/D57UDU4H3b— 🇹🇷 Ahmet Berat Çonkar (@beratconkar) March 30, 2021
Çonkar’ın eşbaşkanı olduğu Türk-Rus Toplumsal Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2010’da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi çerçevesinde faaliyet gösteriyor ve Konsey’in çalışmalarının insani-kültürel işbirliği alanını yönetiyor.
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