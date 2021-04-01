Rusya Büyükelçisi Yerhov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Çonkar’la görüştü

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar’ın ikili ilişkileri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Yerhov ile Çonkar’ın salı günü bir araya geldiklerini ve görüşmelerinde Moskova ile Ankara’nın insani konularda yaptığı işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

🇷🇺🇹🇷 30 Mart’ta Büyükelçi Aleksei Erkhov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı, milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile biraraya geldi. Görüşme sırasında #Rusya ile #Türkiye arasında insani alanda yürütülen işbirliğiyle ilgili konular ele alındı. pic.twitter.com/B3j6HjTqDn — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 1, 2021

​Çonkar da Twitter açıklamasında, Yerhov ve ekibi ile ikili ilişkiler ve Türk-Rus Toplumsal Forumu çalışmaları üstüne kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov ve ekibi ile ikili ilişkilerimiz ve Türk-Rus Toplumsal Forumu çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. @RusEmbTurkey @TBMMresmi pic.twitter.com/D57UDU4H3b — 🇹🇷 Ahmet Berat Çonkar (@beratconkar) March 30, 2021

​Çonkar’ın eşbaşkanı olduğu Türk-Rus Toplumsal Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2010’da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi çerçevesinde faaliyet gösteriyor ve Konsey’in çalışmalarının insani-kültürel işbirliği alanını yönetiyor.