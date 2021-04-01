Muraşko: Üçüncü Rus aşısı nisan başında kullanıma girecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, üçüncü Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın nisan ayının başında kullanıma gireceğini söyledi. Muraşko, kendisine Sputnik V aşısının yapıldığını da ifade etti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Muraşko, Çumakov Bilim Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşısının nisan ayının ilk on gününde kullanıma gireceğini ifade etti. Muraşko, “Aşının ilk partileri hazır olacak” dedi.

Muraşko, aşının bir bölümünün şu anda kalite kontrolünden geçtiğini belirtti.

Muraşko, iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının da yeniden aşılama sırasında kullanılabileceğini kaydetti.

Bu aşının Sputnik V aşısının ilk bileşenine sahip olduğunu belirten Muraşko, “Gençler bu aşıya çok iyi tepki veriyor. Yeniden aşılama sırasında kullanılabilir” dedi ve uzmanların da fikirlerini belirtmesi gerektiğini ekledi.

Muraşko, bu aşının şu anda bakanlık kurumlarından birinde tescil için uzman denetimine sunulmuş olduğunu da söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı da aşı yaptırdı

Muraşko, ayrıca kendisine Sputnik V aşısının vurulduğunu, aşıyı iyi tolere ettiğini ve bağışıklık yanıtının iyi geliştiğini ifade etti.

Muraşko Pervıy Kanal’daki açıklamasında şu anda Kovid-19 nedeniyle 250 bin kişinin ayakta, 100 binden fazla kişinin de hastanede tedavi gördüğünü, ayrıca koronavirüsün üçüncü dalgasından bahsetmek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Muraşko’ya göre Sputnik V aşısının çocuklar üzerindeki etkinliğine yönelik araştırmalar gelecek iki ay içinde başlayabilir.

‘Aşılama turizmi’ ile ilgili soruya yanıt: Şu an Rusya vatandaşları aşılanıyor

Hastalığı geçiren kişilerde bağışıklığın 6 ay korunduğu bilgisini de veren Muraşko, ‘aşılama turizmi’ ile ilgili bir soru karşısında henüz Rusya vatandaşlarının aşılandığı yanıtını verdi.