Gamaleya Merkezi: 10 milyondan fazla set Sputnik V aşısı sivil dolaşıma sokuldu

Koronavirüs salgınıyla ilgili bir konferansta konuşan Gamaleya Araştırma Merkezi’ne bağlı bir laboratuvarın başkanı İnna Doljikova, “Aşı şu anda Rusya halkı için erişilebilir durumda. 31 Mart itibarıyla 10 milyondan fazla set aşı sivil dolaşıma sokuldu” ifadelerini kullandı.

Doljikova, aşının şu anda dünyanın 58 ülkesinde tescilli olduğunu ekledi.