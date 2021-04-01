Akıllı cihazların Rus yazılımları yüklenmiş halde satışa sunulmasını öngören yasa Rusya'da yürürlüğe girdi

1 Nisan'dan itibaren üretilen ve Rusya'da satılan telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarda Rus yazılımların yüklü olmasını şart koşan yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İnternet ağı üzerindeki kontrolü güçlendirmek ve yabancı şirketler ile ülkelere bağımlılığını azaltmak isteyen Rusya, ülkede satışa çıkan elektronik cihazlarda fabrika çıkışlı olarak yüklü bulunması gereken 16 uygulama türünün tanımlandığı yasayı resmen yürürlüğe koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Aralık 2019'da imzalanan belgeye göre telefon, tablet ve akıllı televizyon gibi cihazların Ruslar tarafından geliştirilen tarayıcılar, arama sistemleri, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma uygulamaları, e-posta servisleri, navigasyon, sesli asistan, haber uygulamaları, virüs programları, canlı yayın programları, 'Mir' ödeme servisi, bulut bellekler ve devlet hizmetleri uygulamaları yüklenerek satışa sunulması zorunlu hale geldi.

Dijital Gelişim, Ulaştırma ve Kitle İletişim Bakanlığı tarafından belirlenen listede cihazlara Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki, VKontakte uygulamaları ile Kasperskiy antivirüs programı ve 'Mir' ödeme sisteminin yüklenmesi tavsiye edildi.

Geçen hafta Putin, ülkede satılan akıllı televizyon, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların Rus yazılımlar yüklü olmadan satılması durumunda şirket veya kişilere para cezası verilmesine ilişkin yasayı onaylamıştı.

Kişilere 30 ila 50 bin ruble (3 bin ila 5 bin TL), şirketlere ise 50 ila 200 bin ruble (5 ila 20 bin TL) idari para cezası uygulanmasını öngören yasa temmuzda yürürlüğe girecek.