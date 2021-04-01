Lavrov: NATO'yla görüşme yapmayı reddetmiyoruz ancak sadece Ukrayna'yı konuşmak da istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "2019 yazından beri Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılmıyor. Nedeni, Rusya'nın toplantı davetimize olumlu yanıt vermemesi" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Lavrov, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın Rusya-NATO Konseyi'nde çalışmayı reddettiğini söylüyor. Biz çalışmayı reddetmiyoruz, sadece oturup da Ukrayna'yla ilgili şeyler dinlemek istemiyoruz. NATO'nun Ukrayna'yla bir ilgisi yok ancak Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapmayı önerirken ilk konunun Ukrayna olmasında ısrar ediyorlar. Birkaç kez oturduk, dinledik, bunların hepsini biliyoruz. Bu nedenle, Helsinki'de imzalanan güvenlikle ilgili en kapsamlı anlaşmayı kurtarabilmek askerler düzeyinde temasların yeniden kurulmasını önerdik. Reddediyorlar" ifadelerini kullandı.