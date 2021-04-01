Putin, Suudi Veliaht Prensi Selman ile 'yeşil enerjiyi' görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘yeşil enerji’ ve küresel iklim değişikliği konularını ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke işbirliğinin güncel konularının yanı sıra, yeşil enerji, küresel iklim değişikliği ve çevre koruma konularını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya-Suudi Arabistan işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Yeşil enerji de dahil olmak üzere, küresel iklim değişikliği ve çevre koruma konularında etkileşim perspektiflerinin önemine dikkat çekildi” denildi.

Muhammed Bin Salman’ın Suudi Arabistan'ın Ortadoğu bölgesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması, yeşillendirme çalışmaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı amaçlayan son çevresel girişimleriyle ilgili bilgi verdiği belirtilen açıklamada ayrıca, “Bu tür projelerin önemine dikkat çeken Vladimir Putin, Rusya'nın çevre koruma alanında yürüttüğü çabalardan bahsetti” ifadelerine yer verildi.