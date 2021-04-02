Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nu Süveyş Kanalı'ndan daha ucuz yapmayı planlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Uzak Doğu Yetkili Temsilcisi Yuriy Trutnev, Kuzey Deniz Yolu'nu daha cazip hale getirmek için bu rota üzerinden yük taşımacılığını Süveyş Kanalı'na kıyasla daha ucuz yapmaları gerektiğini söyledi.

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisinin enlemesine şekilde sıkışıp kalmasının sonucu küresel ticarette büyük sorunlar yaşanmasının ardından Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nu daha cazip hale getirmek ve Süveyş'in alternatifi yapmak için kolları sıvadı.

Gazetecilerle bir araya gelen Trutnev, Kuzey Deniz Yolu'nu teşvik etmeye yönelik çalışmalar hakkında "Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Rosatom'a birlikte ekonomik analiz yapmayı önerdim. Kuzey Deniz Yolu'ndan yük taşımacılığı Süveyş Kanalı'ndan daha pahalı olmamalı, hatta daha ucuz olmalı" dedi.

Bu hedefe ulaşılması için ayrı bir devlet programı, desteği gerekmesi halinde bunun sağlanması gerektiğinin altını çizen Trutnev, nakliye masraflarını düşürmek için devlet sübvansiyonlarının kullanılabileceğini kaydetti.

Trutnev, "Sanırım tüm dünya, yedek bir seçenek bulunmasının iyi olacağını anladı. Tek bir seçenek var, o da Kuzey Deniz Yolu. Süveyş Kanalı, nakledilen yüklerin miktarı açısından giderek büyüyor ve bu kanal üzerinden yolculuk daha uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.

Russia Today'in haberine göre şu anda Kuzey Deniz Yolu üzerinden yük taşımacılığı Süveyş Kanalı'na göre yüzde 30 daha pahalı.

Şubatta ilk kez 'ticari kış seferi' düzenlenmişti

Rosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda şubat ayında ilk kez kış mevsiminde ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.