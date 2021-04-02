Kırımlı vekil Balbek: Eski Ukraynalı bakan Klimkin, 'stratejik oyunlardan' hoşlandı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Ukrayna'nın eski Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'in 'ABD ordusunun ülkenin güneyine konuşlandırılmasına' ilişkin çağrısının 'gülünç' olduğunu söyledi.

Daha önce Klimkin, 'ABD ordusunun Ukrayna'nın güneyine konuşlandırılması' çağrısı yapmış ve bunun Ukrayna NATO üyesi oluncaya dek bir 'güvenlik garantisi' işlevi göreceğini belirtmişti.

Klimkin'in sözlerini Sputnik'e değerlendiren Balbek, "ABD Savunma Bakanlığı, Pavel Klimkin'in sözleri karşısında şaşkına dönmüş olmalı. Onun açısından her şey basit: Oraya bir tümen, buraya bir tugay, füzelerin yönünü o tarafa... ABD askerleri şaka yapıp kışlalarındaki duvarlara Biden'in yerine 'yeni başkomutan' diye Klimkin’in portrelerini asarlarsa şaşırmam. Eski dışişleri bakanı açıklamalarıyla komik görünse de, arzularında pek mütevazi değil" dedi.

Balbek, Klimkin'in 'stratejik oyunlardan' zevk almaya başladığını ve ABD birliklerini Pentagon'un izni olmadan kendi kafasına göre konuşlandırmaya başladığını kaydetti.